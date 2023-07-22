Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Тяжелое вооружение гонят ночью. При этом выключают освещение и иногда связь, чтобы держать передвижение техники в тайне", - отметил мэр.

По его словам, вчера, 21 июля, днем через Мелитополь из Херсона в Бердянск прошла огромная колонна "камазов".

Он также подчеркнул, что оккупанты за рулем очень опасны. Ведь чувствуют себя безнаказанными и не обращают внимания на гражданские автомобили.

"Это напрасные надежды. Обо всех передвижениях оккупантов точно известно нашим Силам сопротивления, поэтому конечная станция у рашистов одна - черный пакет", - добавил Федоров.