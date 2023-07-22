Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
Временно оккупированный Мелитополь остается важным транспортным узлом для российских захватчиков. Террористы перегоняют тяжелую военную технику через Мелитополь ночью
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Тяжелое вооружение гонят ночью. При этом выключают освещение и иногда связь, чтобы держать передвижение техники в тайне", - отметил мэр.
По его словам, вчера, 21 июля, днем через Мелитополь из Херсона в Бердянск прошла огромная колонна "камазов".
Он также подчеркнул, что оккупанты за рулем очень опасны. Ведь чувствуют себя безнаказанными и не обращают внимания на гражданские автомобили.
"Это напрасные надежды. Обо всех передвижениях оккупантов точно известно нашим Силам сопротивления, поэтому конечная станция у рашистов одна - черный пакет", - добавил Федоров.
- Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области россияне в нетрезвом состоянии на бронеавтомобиле "Тигр" наехали на гражданский автомобиль .
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