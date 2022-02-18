Оккупанты планируют взорвать несколько объектов социнфраструктуры, призываем жителей Донецка оставаться дома, - разведка

Об этом говорится в заявлении службы по связям с общественностью ГУР МО Украины.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Эти меры призваны дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", - говорится в сообщении.

Жителей оккупированного Донецка призывают не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена освобождать оккупированные территории силовым путем, и есть большая угроза, что россияне на Донбассе будут совершать провокации, в которых обвинят Вооруженные Силы Украины.

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