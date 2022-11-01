Оккупанты планируют вывезти из Херсона 70 тысяч жителей

Об этом сказал в эфире пропагандистской программы.

оккупанты сообщают, что планируют вывезти 70 тысяч жителей из 15-километровой зоны возле Днепра в Херсонской области. Сальдо заявил, что процесс уже запущен, а "эвакуировать" население собираются за три дня.

1 ноября Генштаб сообщил , что кафиры принудительно выселяют жителей Херсонщины, чтобы в их дома заселить своих солдат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb