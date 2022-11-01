Оккупанты планируют вывезти из Херсона 70 тысяч жителей
Оккупационный глава Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что Россия собирается "эвакуировать" 70 тысяч жителей области
Об этом сказал в эфире пропагандистской программы.
оккупанты сообщают, что планируют вывезти 70 тысяч жителей из 15-километровой зоны возле Днепра в Херсонской области. Сальдо заявил, что процесс уже запущен, а "эвакуировать" население собираются за три дня.
- 1 ноября Генштаб сообщил , что кафиры принудительно выселяют жителей Херсонщины, чтобы в их дома заселить своих солдат.
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