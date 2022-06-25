Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"На Херсонщине враг пытается стать все более юридически обоснованным, продолжают выдавать паспорта. На оккупированной территории продолжают давить на учителей, директоров учебных заведений. Сейчас очень оживилось давление на учителей и директоров образовательных учреждений. Я сейчас работаю в Виннице, в частности организовала координационный центр для поддержки переселенцев из Херсонщины. В последние дни большое количество учителей, которые приезжают с семьями в Винницу. Думаю, эвакуируются не только сюда", - отметила Лугова.



Также она отметила, что почти половина учителей выехали из Херсонщины.



"Оккупанты требуют, чтобы образовательные учреждения предоставляли данные всех учителей, всех, кто работает в школе, чтобы они выходили на работу. Оккупанты планируют открыть в Херсоне 17 школ из 63, которые есть в городе. Количество учителей уменьшилось, многие уехали. По официальным данным из 2614 учителей выехали уже около 1 тыс. человек", - сказала она.

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