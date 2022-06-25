Оккупанты планируют возобновить обучение на оккупированной Херсонщине, они заставляют учителей выходить на работу, - секретарь Херсонского горсовета
Секретарь Херсонского горсовета Галина Лугова убеждена, что оккупанты в Херсонской области уже больше пытаются легитимизировать свои действия. В частности, они стремятся запустить учебный процесс на оккупированных территориях Херсонщины
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"На Херсонщине враг пытается стать все более юридически обоснованным, продолжают выдавать паспорта. На оккупированной территории продолжают давить на учителей, директоров учебных заведений. Сейчас очень оживилось давление на учителей и директоров образовательных учреждений. Я сейчас работаю в Виннице, в частности организовала координационный центр для поддержки переселенцев из Херсонщины. В последние дни большое количество учителей, которые приезжают с семьями в Винницу. Думаю, эвакуируются не только сюда", - отметила Лугова.
Также она отметила, что почти половина учителей выехали из Херсонщины.
"Оккупанты требуют, чтобы образовательные учреждения предоставляли данные всех учителей, всех, кто работает в школе, чтобы они выходили на работу. Оккупанты планируют открыть в Херсоне 17 школ из 63, которые есть в городе. Количество учителей уменьшилось, многие уехали. По официальным данным из 2614 учителей выехали уже около 1 тыс. человек", - сказала она.
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