Оккупанты планируют возобновить наступление на Харьков, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
Заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка считает, что российские захватчики могут планировать возобновление наступления на Харьков
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне однозначно планируют и хотели бы окружить Харьков. По тому, что мы наблюдаем, у них есть планы возобновить наступление на Харьков. Однако мы уверены, что у них не получится этого сделать. У нас достаточно оружия, чтобы не дать врагу окружить Харьков", – рассказала Чашка.
Мария также подчеркнула, что концентрируя силы на Изюмском направлении, враг ослабляет свои позиции на Донбассе.
Ситуация выглядит так, что чем больше мы оттягиваем и уничтожаем сил противника, тем легче нашим побратимам на Донбассе. ", – добавила Чашка.
- 29 мая президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.
- За минувшие сутки и 31 мая враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова, а также Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области. В результате обстрела пять человек погибли.
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