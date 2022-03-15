Оккупанты планируют возобновить наступление на Чернигов, продолжают штурм Мариуполя и готовят наемников в РФ и Беларуси, - Генштаб ВСУ
Войска РФ пытаются оцепить Сумы, Харьков, штурмуют Мариуполь и планируют снова наступать на Чернигов, но ВСУ дают отпор и наносят урон оккупантам
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять оккупантам.
В течение 15 марта россияне не проводили активного наступления, сосредоточивались на восполнении потерь, вербовке наемников из других стран и решении проблем с обеспечением оккупантов. Генштабу ВСУ неоднократно сообщали об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске.
На Волынском направлении враг удерживает группировку на охране украинско-белорусской границы. Есть высокая вероятность провокаций для втягивания Беларуси в войну против Украины.
На Полесском направлении войска РФ неудачно попытались прорвать оборону украинских войск в направлении Гута-Межигорская, Лютеж. В то же время оккупанты не имели успеха в захвате Макарова.
На Сиверском направлении враг пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.
На Слобожанском направлении россияне стремятся оцепить Сумы и Харьков.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не добились успехов в районе Лисичанска, понесли потери, отошли. Возле Рубежного враг пытается закрепиться на западных окрестностях города, продолжает штурмовые действия на западе и востоке Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии.
На Южнобугском направлении враг активных действий не совершает, пытается удержать ранее захваченные позиции.
Не преуспевая на основных направлениях действий, оккупанты нарушают нормы Международного гуманитарного права и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по гражданским объектам, мирному населению и объектам критической инфраструктуры.
Военные РФ имеют низкий уровень морально-психологического состояния, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где украинские военные разбили захватчиков.
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