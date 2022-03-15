Оккупанты планируют возобновить наступление на Чернигов, продолжают штурм Мариуполя и готовят наемников в РФ и Беларуси, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять оккупантам.



В течение 15 марта россияне не проводили активного наступления, сосредоточивались на восполнении потерь, вербовке наемников из других стран и решении проблем с обеспечением оккупантов. Генштабу ВСУ неоднократно сообщали об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске.



На Волынском направлении враг удерживает группировку на охране украинско-белорусской границы. Есть высокая вероятность провокаций для втягивания Беларуси в войну против Украины.



На Полесском направлении войска РФ неудачно попытались прорвать оборону украинских войск в направлении Гута-Межигорская, Лютеж. В то же время оккупанты не имели успеха в захвате Макарова.



На Сиверском направлении враг пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.



На Слобожанском направлении россияне стремятся оцепить Сумы и Харьков.



На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не добились успехов в районе Лисичанска, понесли потери, отошли. Возле Рубежного враг пытается закрепиться на западных окрестностях города, продолжает штурмовые действия на западе и востоке Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии.



На Южнобугском направлении враг активных действий не совершает, пытается удержать ранее захваченные позиции.



Не преуспевая на основных направлениях действий, оккупанты нарушают нормы Международного гуманитарного права и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по гражданским объектам, мирному населению и объектам критической инфраструктуры.



Военные РФ имеют низкий уровень морально-психологического состояния, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где украинские военные разбили захватчиков.

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