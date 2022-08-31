Оккупанты планируют уничтожить исторический объект в Мариуполе
Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе намерены уничтожить историческую достопримечательность города — курган Дед
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"МраZь планирует уничтожить одну из главных исторических памятников Мариуполя и Украины - курган Дед по ул. Филиппа Орлика, - написал Андрющенко. - Раскидистый холм имеет современную высоту в шесть метров, а его диаметр достигает 70.
По его словам, курган Дед датируют 5 тысячелетием до н.э., то есть он намного старше города и является ровесником пирамид Египта. В советское и постсоветское время власть его повредила. Только в прошлом году вместе с историческим советом города решили его законсервировать и сохранить.
"Наше сопротивление передало копии документуа, свидетельствующего о застройке в месте расположения кургана, которая полностью его уничтожит. На уничтожение кургана назначен гражданский оккупант застройщик Ящук Донат Всеволодович 347900 Ростовская обл., г. Таганрог, пер.Колхозный, 2 кв. 36 тел. 8 961 413 44 51, [email protected] ИНН 615402718555.
Это еще одно преступление против человечества со стороны России. Так уничтожается История Украины. Так уничтожается история мира", – написал советник мариупольского мэра.
- 24 августа в Мариупольском районе партизаны подняли флаг Украины.
- В августе в эфире Еспресо депутат горсовета Забавин сообщил, что Россия полностью уничтожила 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда Мариуполя.
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