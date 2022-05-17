Оккупанты планируют с помощью "референдума" захватить Запорожскую АЭС

Об этом сообщает в телеграмме прессслужба Запорожской ОВА.

"Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины", в сообщении.

Как говорят местные жители, в Энергодаре 16 мая российские военные ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и увозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время совершения преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Также русские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

Российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС свою военную технику.

Впоследствии на ЗАЭС прибыли 11 сотрудников Росатома, в том числе инженеры. Представитель группы сообщил, что они были направлены для оценки ядерной и радиационной безопасности. Также предполагают, что еще одной причиной их прибытия может служить то, что сотрудники Запорожской АЭС отказались сотрудничать с оккупантами.

Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности из-за повреждений высоковольтной линии.

В свою очередь российские военные вырыли окопы вдоль всего периметра Запорожской АЭС, а также разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения.

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