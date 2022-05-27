Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе
РФ собирается в городе Мелитополь, расположенном в Запорожской области, раздать российские паспорта
Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.
Лица, которые собираются принять паспорта РФ, предупредили, что они будут отвечать по закону Украины.
"В Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта. Конечно, эти псевдодокументы не дадут никаких привилегий жителям оккупированных территорий - они не дадут права выехать в Россию или избежать принудительной мобилизации, получать социальные выплаты, свободно перемещаться и т.д. В нашем государстве двойное гражданство запрещено", - говорится в отчете ОВА.
Мелитопольские фермеры продают запасы зерна
"Фермеры Мелитополя продают запасы зерна, ведь боятся, что отказ отдавать зерно за бесценок оккупантам может привести к экспроприации всех запасов. Поэтому вчера в сторону Крыма поехала колонна из 20 фур, загруженных зерном. Номера на грузовиках были закрыты", - сообщили в ОВА.
Где находится Мелитополь?
- 25 мая в Генштабе сообщили, что российский агрессор активно готовится к наступательным действиям в Новопавловском и Запорожском направлениях Украины.
- В медучреждениях аннексированного Крыма располагается значительное количество раненых российских оккупантов .
- В поселок Кирилловка, расположенный в Запорожской области , зашло 30 единиц российской техники.
- Вчера, 25 мая, в Мелитополь прибыл эшелон устаревших российских танков Т-62.
- Россия опрокидывает силы с оккупированного полуострова Крым, 26 мая в сторону Мелитополя проехали 20 установок залпового огня "Град".
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