Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе

Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

Лица, которые собираются принять паспорта РФ, предупредили, что они будут отвечать по закону Украины.

"В Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта. Конечно, эти псевдодокументы не дадут никаких привилегий жителям оккупированных территорий - они не дадут права выехать в Россию или избежать принудительной мобилизации, получать социальные выплаты, свободно перемещаться и т.д. В нашем государстве двойное гражданство запрещено", - говорится в отчете ОВА.

Мелитопольские фермеры продают запасы зерна

"Фермеры Мелитополя продают запасы зерна, ведь боятся, что отказ отдавать зерно за бесценок оккупантам может привести к экспроприации всех запасов. Поэтому вчера в сторону Крыма поехала колонна из 20 фур, загруженных зерном. Номера на грузовиках были закрыты", - сообщили в ОВА.

Где находится Мелитополь?

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