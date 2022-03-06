Оккупанты планируют провокацию с участием насильственно мобилизованных на Донбассе

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.



"По имеющейся информации, на Крымский полуостров вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, мобилизованный на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время Кремль планирует использовать этих лиц для осуществления провокаций в южных регионах Украины", - идет в сообщении.



Там добавили, что у этих подразделений крайне низкая мотивация, поэтому не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо".



"Кроме этого, эти лица могут использовать, выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удается переломить дух украинского населения", - отметили в ГПСУ.



Также, по информации пограничников, российское военно-политическое руководство может в ближайшее время совершить провокации с многочисленными жертвами в восточных регионах, используя лиц, мобилизованных в ОРДЛО.

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