Оккупанты планируют провести в Мариуполе пропагандистский "пресс-тур" с лояльными России западными "журналистами", - разведка
Российские захватчики планируют провести в блокадном Мариуполе пропагандистский "пресс-тур" с лояльными России западными "журналистами"
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", - говорится в фейсбук-посте.
По предварительным данным разведки, 28 апреля минобороны России планирует устроить в разбомбленном Мариуполе масштабную политическую провокацию, в ходе которой будет проведен так называемый пресс-тур.
К событию россияне собираются привлечь некоторые лояльные РФ западные "СМИ", прибытие которых на территорию Украины организуется через российский Ростов.
Как сообщает разведка, в ходе пропагандистского мероприятия оккупанты планируют озвучить "альтернативные факты" по обороне Мариуполя. Кроме того, россияне собираются привлечь подготовленных "свидетелей", которые выступят с заявлением о том, что якобы подразделения ВСУ бомбили город и расстреливали местных жителей.
"Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев", - добавляет разведка.
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