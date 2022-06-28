Оккупанты планируют провести в Донецкой области 11 сентября "референдум" о присоединении к РФ, - советник мэра Мариуполя
Россия раздала местным оккупационным властям указания по организации незаконного мероприятия
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, оккупационные власти Донетчины получили указания от РФ подготовить место проведения мероприятия, а также организовать "комиссию".
"Референдум" о присоединении Донецкой области к России захватчики назначили на 11 сентября 2022 года.
- Ранее было известно, что россияне планировали взять под полный контроль оккупированную Донецкую область и до 1 сентября присоединить ее к России
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.09
- Актуальное
- Важное