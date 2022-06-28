Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, оккупационные власти Донетчины получили указания от РФ подготовить место проведения мероприятия, а также организовать "комиссию".

"Референдум" о присоединении Донецкой области к России захватчики назначили на 11 сентября 2022 года.

Ранее было известно, что россияне планировали взять под полный контроль оккупированную Донецкую область и до 1 сентября присоединить ее к России

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