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Главная война с Россией Оккупанты планируют провести референдум о присоединении ОРДЛО до конца апреля – начала мая, – правозащитник
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Оккупанты планируют провести референдум о присоединении ОРДЛО до конца апреля – начала мая, – правозащитник

9 апреля, 2022 суббота
09:23
война с Россией

Павел Лисянский отметил, что оккупанты уже проводят так называемые "социологические исследования"

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.

Лисянский отметил: "Ко мне попали документы, в частности опросник так называемого "социологического исследования", который орки проводят на оккупированных территориях". Правозащитник подчеркнул, что таким образом кафиры хотят сформировать мнение, что будет проведен референдум по присоединению к РФ. Другая причина — показать Путину, что они готовы к присоединению ОРДЛО.

"По плану кафиров, они не начнут присоединения, пока не выйдут на границы Донецкой и Луганской областей. Сам референдум они планируют проводить до конца апреля – начала мая", – добавил он.

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