Оккупанты планируют провести референдум о присоединении ОРДЛО до конца апреля – начала мая, – правозащитник

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



Лисянский отметил: "Ко мне попали документы, в частности опросник так называемого "социологического исследования", который орки проводят на оккупированных территориях". Правозащитник подчеркнул, что таким образом кафиры хотят сформировать мнение, что будет проведен референдум по присоединению к РФ. Другая причина — показать Путину, что они готовы к присоединению ОРДЛО.



"По плану кафиров, они не начнут присоединения, пока не выйдут на границы Донецкой и Луганской областей. Сам референдум они планируют проводить до конца апреля – начала мая", – добавил он.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb