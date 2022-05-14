Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области,- Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку", – написала Денисова.

По ее словам, оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.

"Учитывая, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого крымского федерального округа добавила Денисова.

На территории временно оккупированной Херсонской области российские оккупанты раздают "руководящие должности" официанткам и "вышибалам".

Во временно оккупированном Херсоне неизвестные рисуют флаги Украины по улицам.

Из Херсона уехало примерно 45% жителей, область покинуло 20% человек.

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