Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области,- Денисова
Россияне хотят провести "перепись" населения в Херсонской области. По схожему сценарию это происходило во временно оккупированном Крыму в 2014 году
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку", – написала Денисова.
По ее словам, оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.
"Учитывая, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого крымского федерального округа добавила Денисова.
- На территории временно оккупированной Херсонской области российские оккупанты раздают "руководящие должности" официанткам и "вышибалам".
- Во временно оккупированном Херсоне неизвестные рисуют флаги Украины по улицам.
- Из Херсона уехало примерно 45% жителей, область покинуло 20% человек.
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