Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 декабря.

Отмечается, что оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.

Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.

18 декабря в Генштабе рассказали, что оккупанты используют учебные заведения во временно оккупированной части Запорожской области для прикрытия своих подразделений.

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