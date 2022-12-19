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Оккупанты планируют привлекать к боевым действиям бывших полицейских, перешедших на сторону врага, - Генштаб

19 декабря, 2022 понедельник
07:29
война с Россией

В Мелитопольском районе увеличилось количество захватчиков. Также оккупанты планируют привлечение к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 декабря.

Отмечается, что оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.

Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.

  • 18 декабря в Генштабе рассказали, что оккупанты используют учебные заведения во временно оккупированной части Запорожской области для прикрытия своих подразделений.

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Россия
Мелитополь
Луганщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
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