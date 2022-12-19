Оккупанты планируют привлекать к боевым действиям бывших полицейских, перешедших на сторону врага, - Генштаб
В Мелитопольском районе увеличилось количество захватчиков. Также оккупанты планируют привлечение к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 декабря.
Отмечается, что оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.
Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.
- 18 декабря в Генштабе рассказали, что оккупанты используют учебные заведения во временно оккупированной части Запорожской области для прикрытия своих подразделений.
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