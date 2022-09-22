Оккупанты планируют привлечь детей к участию в псевдореферендуме на Донетчине
СБУ перехватила документы, где прописано привлечение несовершеннолетних к участию в "референдуме" РФ на временно оккупированной территории Донетчины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Рашисты хотят расширить детьми так называемую базу поддержки "референдума".
"Согласно полученным материалам руководители оккупационной администрации планируют привлечь к псевдоголосованию местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет. В результате малолетних "избирателей" оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку "голосов" для легитимизации фейкового плебисцита", - сообщают правоохранительные органы.
Чтобы усилить контроль несовершеннолетних должны сопровождать родители, опекуны или представители детдомов Донецкой области. Также используют голоса людей, имеющих местную регистрацию, но временно выехавших в Россию.
"Соответствующие изменения в "избирательный процесс" его московские кураторы поручили так называемой "Центральной избирательной комиссии ДНР". Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде "постановлений" и приложения о проведении фейкового голосования с участием несовершеннолетних", - объясняют в СБУ.
В настоящее время правоохранители идентифицировали всех организаторов и установили их местонахождение. Продолжаются действия по привлечению к ответственности.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ.
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.
- 22 сентября стало известно, что оккупанты вывезли жителей двух сел Луганской области вглубь оккупированной территории. Также они подвозят горючее в зону боевых действий.
- Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что поквартирный обход будут делать члены избирательной комиссии вместе с военной комиссией РФ, то есть оккупанты даже не скрывают то, что опрос будет проходить под дулами автоматов.
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