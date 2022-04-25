Оккупанты планируют применить химоружие против бойцов и мирного населения, находящихся на территории Азовстали, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По предварительным данным, российская армия не отказывалась от планов применения химоружия против украинских бойцов и гражданского населения, находящихся на территории завода "Азовсталь".



Согласно последним данным, российскими оккупантами может быть предпринята попытка "выкуривания" людей из помещений завода. Это будет осуществляться во избежание потерь среди военнослужащих вооруженных сил РФ.

Разведка сообщает, что для этого руководство российской армии планирует совершить бомбово-ракетные удары по артиллерийским и авиационным боеприпасам – носителям боевых ядовитых веществ.

Кроме того, одновременно с этим россиянами планируется применение аэрозолей с химическим оружием.

Также стало известно, что слова Путина в обнародованном видеофрагменте его разговоры с министром обороны были вырваны из контекста.

Так управление разведки считает, что фразу о "занятии осады происков к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте - не дать возможности никому живым покинуть катакомбы Азовстали.

В частности после применения химического оружия.

Дополнительными подтверждениями планов Москвы на этот счет является распространение россиянами лживой информации о наличии на территории Украины химического и биологического оружия, а также подбор и инспекция оккупантами возможных мест для хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

