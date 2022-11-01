Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты эвакуируют население Херсона, вывозят медицинские учреждения, оперативные службы. Пытаются перемещать артиллерийские установки для того, чтобы переместить их на Восток, где тоже ожесточилось на линии фронта. Россияне в свое время сконцентрировали большое количество вооружения именно на Юге Украины", - отметила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг", россияне перемещают вооружение на левый берег Днепра, устраивая очередные рубежи обороны и линии огня.

"Враг осознает, что не удержит правый берег. У них оборонительные сооружения вокруг Херсона, но абсолютная стратегия у них не наработана. Противник пытается рассчитать несколько стратегий", - отметила Гуменюк.

Захватчики в Херсонской области выселяют жителей сел и городков, чтобы в их дома заселить своих солдат и установить вокруг укрепления

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