Оккупанты планируют переместить артиллерийские установки с Юга на Восток, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что у россиян сейчас проходят многоплановые мероприятия
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты эвакуируют население Херсона, вывозят медицинские учреждения, оперативные службы. Пытаются перемещать артиллерийские установки для того, чтобы переместить их на Восток, где тоже ожесточилось на линии фронта. Россияне в свое время сконцентрировали большое количество вооружения именно на Юге Украины", - отметила Гуменюк.
По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг", россияне перемещают вооружение на левый берег Днепра, устраивая очередные рубежи обороны и линии огня.
"Враг осознает, что не удержит правый берег. У них оборонительные сооружения вокруг Херсона, но абсолютная стратегия у них не наработана. Противник пытается рассчитать несколько стратегий", - отметила Гуменюк.
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