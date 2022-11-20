Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 20 ноября.

В сообщении говорится, что командование российских войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные с правого берега Днепра в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Генштаб сообщает, что мобилизованные россияне, из которых состоят эти подразделения, не удовлетворены таким решением руководства.

Также отмечается, что в Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что во временно оккупированном Луганске увеличивается количество подразделений российских войск.

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