Оккупанты планируют перебросить выведенные из Херсона войска в Луганскую и Донецкую области, - Генштаб
Генштаб сообщает, что оккупанты планируют перебросить выведенные из Херсона войска в Луганскую и Донецкую области, мобилизованные не удовлетворены таким решением.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 20 ноября.
В сообщении говорится, что командование российских войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные с правого берега Днепра в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Генштаб сообщает, что мобилизованные россияне, из которых состоят эти подразделения, не удовлетворены таким решением руководства.
Также отмечается, что в Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что во временно оккупированном Луганске увеличивается количество подразделений российских войск.
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