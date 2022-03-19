Оккупанты планируют отрезать Юг и Восток Украины, чтобы сделать коридоры в оккупированный Крым и Приднестровье, - Костенко

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV".



Дальнейшие действия врага на Юге Украины будут зависеть от многих факторов. Также от направлений, где у них будет развиваться успех или нет. Если они будут развивать наступление севернее Кривого Рога и Днепра, то это будет новая задача. Первая их задача заключалась в том, чтобы захватить всю Украину, что у них не получилось.” – рассказал Костенко



Костенко подчеркнул, что очевидно, что перед российскими военными стояла и задача отрезать Юг Украины и сделать сухопутный коридор в Приднестровье.



Все планы врага были провалены в Украине. Теперь они исходят из того, что они могут сделать. Захватили Херсон и часть Херсонской области и будут там пытаться закрепиться. Думаю, что враг планирует отрезать от Украины восточную часть и сделать коридор в Крым. – объяснил Костенко

Напомним, 17 марта в Николаевской области во время зачистки населенного пункта от оккупантов украинские пограничники и морпехи захватили грузовик с боеприпасами и стрелковым оружием.



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