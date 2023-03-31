Об этом Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил на фейсбуке.

На временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивают меры по принудительной интеграции украинской молодежи в социокультурное пространство РФ. В частности, захватчики планируют открыть новые спецучреждения "Детский разрешительный центр".

Утверждается, что проектом руководит правящая в РФ политическая партия "Единая Россия", а начало его реализации было в июне 2022 года.

"По состоянию на 2023 год указанные "Детские разрешительные центры" открыты в 12 населенных пунктах юга и востока Украины, в частности, 25 марта такой пункт был открыт в г. Мелитополь. Такие "центры" используют для идеологической обработки детей и молодежи. Ключевыми нарративами являются тезисы, которые должны сформировать искривленную трактовку войны в Украине, также дети вынуждены учить российский гимн и историю", - подчеркнули в ЦНС.