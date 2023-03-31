оккупанты планируют открыть "разрешительные центры" для идеологической обработки украинских детей, - ЦНС
Россияне на временно оккупированных территориях Украины планируют развернуть "разрешительные центры", финансируемые правящей в РФ партией "Единая Россия", для идеологической обработки детей
Об этом Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил на фейсбуке.
На временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивают меры по принудительной интеграции украинской молодежи в социокультурное пространство РФ. В частности, захватчики планируют открыть новые спецучреждения "Детский разрешительный центр".
Утверждается, что проектом руководит правящая в РФ политическая партия "Единая Россия", а начало его реализации было в июне 2022 года.
"По состоянию на 2023 год указанные "Детские разрешительные центры" открыты в 12 населенных пунктах юга и востока Украины, в частности, 25 марта такой пункт был открыт в г. Мелитополь. Такие "центры" используют для идеологической обработки детей и молодежи. Ключевыми нарративами являются тезисы, которые должны сформировать искривленную трактовку войны в Украине, также дети вынуждены учить российский гимн и историю", - подчеркнули в ЦНС.
- Напомним, во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области рашисты приказали студентам вузов стать на военный учет, вероятно, враг планирует в дальнейшем их мобилизовать.
- Также захватчики отчитались о принесении "присяги" первыми группами детей в милитарном движении "Юнармия" на временно оккупированных территориях.
- Российские войска заявили о создании "Добровольческой молодежной дружины" на территории временно оккупированной Запорожской области.
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