Оккупанты планируют обстрелы и подрыв шахты на Донбассе 19 января, - Центр стратегических коммуникаций
На Крещение, 19 января, оккупанты могут вызвать провокации в зоне ООС: они планируют обстрелы территории пруда "Кирпичный" в Петровском районе Донецка и подрыв шахты
Об этом пишет пресс-служба Центра стратегических коммуникаций.
"На Крещение возможна провокация в зоне ООС в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду "Кирпичный" в Петровском районе Донецка.
"Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации", - говорится в сообщении.
Как сообщается, провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда.
"Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.
"Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий", - говорится в сообщении.
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