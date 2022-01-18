Оккупанты планируют обстрелы и подрыв шахты на Донбассе 19 января, - Центр стратегических коммуникаций

Об этом пишет пресс-служба Центра стратегических коммуникаций.

"На Крещение возможна провокация в зоне ООС в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду "Кирпичный" в Петровском районе Донецка.

"Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации", - говорится в сообщении.

Как сообщается, провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда.

"Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.

"Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий", - говорится в сообщении.

