Оккупанты планируют обстрел мирного населения Херсонщины, чтобы обвинить в этом ВСУ, - Генштаб
Существует высокая вероятность совершения Россией обстрелов мирного населения Херсонской области, чтобы обвинить в этом Украину
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября этого года, на временно оккупированной территории, проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины ", – говорится в сообщении.
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