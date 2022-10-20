Оккупанты планируют обстрел мирного населения Херсонщины, чтобы обвинить в этом ВСУ, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября этого года, на временно оккупированной территории, проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины ", – говорится в сообщении.

Глава Херсонской ОВА предостерегает мирных жителей от "эвакуации" в Россию, ведь на фоне успехов ВСУ - оккупанты хотят взять украинцев в заложники и прикрыться живым щитом

Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил , что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег реки Днепр.

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