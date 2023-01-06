Оккупанты планируют мобилизовать в Горловке 2 тыс. человек, - Центр нацсопротивления
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области россияне планируют мобилизовать 2 тыс. человек
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Враг готовится к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, поэтому снимают бронь с госслужащих. В частности на захваченных территориях Донецкой области россияне создают свое ГИБДД. Местное руководство заменили приезжими россиянами. .
Во временно оккупированном Крыму охранные компании начали готовить добровольцев типа казаков.
А в Горловке, Донецкая область, военкоматами поставлен план мобилизовать 2 тыс. человек. В городе увеличилось количество патрулей.
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