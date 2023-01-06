Оккупанты планируют мобилизовать в Горловке 2 тыс. человек, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг готовится к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, поэтому снимают бронь с госслужащих. В частности на захваченных территориях Донецкой области россияне создают свое ГИБДД. Местное руководство заменили приезжими россиянами. .

Во временно оккупированном Крыму охранные компании начали готовить добровольцев типа казаков.

А в Горловке, Донецкая область, военкоматами поставлен план мобилизовать 2 тыс. человек. В городе увеличилось количество патрулей.

5 января в ЦНС сообщили, что на заводе "Крымский титан" была зафиксирована техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.

6 января стало известно, что для пополнения террористических войск Россия ищет наемников на Балканах.

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