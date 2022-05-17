Об этом сообщает горсовет.

Сообщается, что оккупанты планируют использовать для пропагандистских видеороликов клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь".

"Даже не знаю, насколько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской премьер-лиги "Мариуполь" не имеет к этому никакого отношения!", – отмечает вице-президент клуба Андрей Санин.

Напомним, по данным разведки, оккупационные "власти" Мариуполя планируют отдать город кадыровцам

Напомним, минобороны РФ планирует провести для иностранных СМИ "пресстур" оккупированными населенными пунктами Украины

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