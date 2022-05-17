Оккупанты планируют использовать для пропаганды клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь"
В оккупированном Мариуполе россияне намерены использовать для пропаганды клубные автобусы местной футбольной команды
Об этом сообщает горсовет.
Сообщается, что оккупанты планируют использовать для пропагандистских видеороликов клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь".
"Даже не знаю, насколько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской премьер-лиги "Мариуполь" не имеет к этому никакого отношения!", – отмечает вице-президент клуба Андрей Санин.
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