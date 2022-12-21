Об этом в утренней сводке 21 декабря передает Генштаб ВСУ.

ВСУ отбили атаки в районах 25 городов и сел и поразили 3 пункта управления врага

Среди районов, в которых отбили атаки, – Масютовка Харьковской области, Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Подтверждены потери РФ в Херсонской области

Так, сообщается об огневом поражении 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки.

Там уничтожены 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

Захватчики готовятся "эвакуировать" жителей Васильевского района Запорожья

С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевка и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.

РФ нанесла 5 ракетных и 16 авиационных ударов по Украине в течение суток

"В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня", - пишет Генштаб.

В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

По всей территории Украины сохраняется опасность авиационных и ракетных ударов.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах шестнадцати населенных пунктов. В частности, это Михальчина Слобода Черниговской области и Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двуречная на Харьковщине. Также противник задействовал ударный БПЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более 20 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дылиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям наших войск вблизи Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогорье, Каменское и Малые Щербаки Запорожской области и Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Понятовка, Херсон, Никольское, Садовое и Антоновка на Херсонщине.

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