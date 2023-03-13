Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Сообщается, что согласно плану коллаборанты с семьями должны выехать во временно оккупированный Крым за два часа до отступления российских военных из Васильевки на Запорожье.

"Соответствующим планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настроения", - пишет ведомство.

В оккупационных администрациях Крыма также начали формировать планы эвакуации. Рашисты формируют список работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации.

В то же время в некоторых городах планы уже сформировали и даже утвердили, в частности, в крымском Красноперекопске.

"Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не преследуют цель задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", - подчеркивают в ЦНС.

Кроме того, враг ужесточает полицейский режим на украинских территориях.

Полицейские используют свои полномочия для притеснения украинцев, а не своих "коллег" из ЧВК Вагнера и "Ахмат", что углубляет социальный кризис в регионе.

Инструкция по организации подполья на временно оккупированных территориях и соблюдению правил безопасности.