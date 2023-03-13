Оккупанты планируют эвакуацию чиновников и их семей из Васильевки на Запорожье в Крым
Российские захватчики разработали план эвакуации должностных лиц вражеской администрации и их родственников из временно оккупированного города Васильевка Запорожской области в Крым
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Сообщается, что согласно плану коллаборанты с семьями должны выехать во временно оккупированный Крым за два часа до отступления российских военных из Васильевки на Запорожье.
"Соответствующим планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настроения", - пишет ведомство.
В оккупационных администрациях Крыма также начали формировать планы эвакуации. Рашисты формируют список работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации.
В то же время в некоторых городах планы уже сформировали и даже утвердили, в частности, в крымском Красноперекопске.
"Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не преследуют цель задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", - подчеркивают в ЦНС.
Кроме того, враг ужесточает полицейский режим на украинских территориях.
Полицейские используют свои полномочия для притеснения украинцев, а не своих "коллег" из ЧВК Вагнера и "Ахмат", что углубляет социальный кризис в регионе.
Инструкция по организации подполья на временно оккупированных территориях и соблюдению правил безопасности.
- Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил , что оккупанты пытаются сделать коллаборантский город на территории Арабатской Стрелки и создают там правительственный центр.
- В Генштабе рассказали , что из населенных пунктов Голая Пристань и Новая Збурьевка россияне вывозят награбленное имущество и бытовую технику грузовиками, которыми доставляли боеприпасы.
- На временно оккупированной части Херсонщины россияне пытаются перепродавать похищенные в других населенных пунктах гаджеты и бытовую технику местным жителям.
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