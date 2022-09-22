Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Чтобы отдать голос и продать душу на псевдореферендуме, никакого паспорта не нужно", – пишет Гайдай.

По его словам, для голосования на "референдумах" необязательно будет иметь паспорт так называемой ЛНР.

"К голосованию будут допускаться избиратели не только по предъявлению паспорта так называемой ЛНР, паспорта гражданина Украины, но и временного удостоверения, выданного в связи с потерей документов", - подчеркивает Гайдай.

Тех, кто хочет проголосовать не по месту регистрации, сразу будут внесены в дополнительные списки. Предъявлять открепительный талон не нужно. Он отмечает, что "количество участников этой "карусели" неограничено", результаты затем подсчитают.

"Сколько этих удостоверений выдадут в Луганской области за эти дни - непонятно. Только местным жителям или каким-то бурятам тоже - тоже", - подчеркнул Гайдай.

20 сентября российские захватчики приняли решение о проведении псевдореферендумов о присоединении к РФ на временно оккупированных территориях Луганщины, Донецкой области, Херсонщины и Запорожья.

Позже Владимир Путин заявил, что поддержит "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

22 сентября стало известно, что кафиры вывезли жителей двух сел в Луганскую область в глубь оккупированной территории. Также они подвозят горючее в зону боевых действий.