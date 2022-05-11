Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Хлань добавил, что речь идет даже не о мобилизации в оккупационное войско, привлечении к активным боевым действиям в качестве бойцов, а об использовании людей как занавес от ВСУ.



"Вчера оккупанты обнародовали информацию, что они хотят бросать наших ребят на передовую, но не с оружием, а просто бросать на передовую как живой щит, а для того чтобы наши Вооруженные силы не смогли атаковать. Просто тяжело подобрать слов к этому. Если они это будут делать, это уже больше, чем свинство или рашизм…", – сказал депутат.



Хлань добавил, что в Херсонской области оккупанты продолжают проводить свои "фильтрационные действия", они ищут и арестовывают украинских активистов.

"Оккупанты выискивают воинов АТО, проукраинских активистов, тех, кто может сопротивляться оккупации. Вчера оккупанты выложили видео допроса нашего парня из Олешек, они даже не скрывали электрический ток, подсоединенный к уху нашего парня. Оккупанты просто выбивали из него какие-то пропажи" о РФ. Я не понимаю этого цинизма, когда от избитого человека, подключенного к току, что-то выбивают", - подчеркнул Хлань.

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