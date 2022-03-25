Оккупанты планировали уже 25 марта вернуться домой: СБУ перехватила разговор российского военного

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись разговора захватчика.

В сообщении отмечают, что мечты российских захватчиков разбиваются так же быстро, как мифы о непобедимой армии "асвабадителей". Так, оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой. По крайней мере, им это обещали. В СБУ подчеркивают, что сегодня их единственная надежда на спасение – попасть под потенциальную ротацию.

"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", - СБУ цитирует слова захватчика.

Отмечают, что военных РФ количество погибших впечатляет, захватчики просто бегут под постоянным огнем украинских защитников.



"Оккупанты даже недавно бросили своих командиров, потом искали их, но те "скорее всего, попали в плен или погибли", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, захватчик также рассказал о прапорщике, у которого "поехала крыша", так что у него пришлось забрать оружие, и потому дезертирство - обычное дело.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 70 российских военных взбунтовались против своего преступного руководства и отказались воевать.