Оккупанты планировали убивать в Украине гражданских жителей, в том числе журналистов, - Псаки
Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что российские военные специально убивают мирных жителей, в том числе журналистов, во время войны против Украины
Об этом пишет Укринформ .
"Что касается конкретных целей (российских сил в Украине - ред.), о чем мы знали с самого начала и говорили об этом публично, что президент Путин и российские военные, конечно, имели намерения или могли целить по гражданским, включая журналистов", - ответила Джен Псаки на вопрос, имеют ли США информацию о том, что кафиры специально убивают журналистов в Украине, ведь с 24 февраля их погибло минимум семеро.
По словам пресс-секретаря Белого дома, США ценят работу журналистов, которые во время войны сообщают правдивую и актуальную информацию, однако администрация США призвала американцев не находиться в зонах боевых действий ради их безопасности.
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