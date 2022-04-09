Оккупанты планировали убивать в Украине гражданских жителей, в том числе журналистов, - Псаки

Об этом пишет Укринформ .



"Что касается конкретных целей (российских сил в Украине - ред.), о чем мы знали с самого начала и говорили об этом публично, что президент Путин и российские военные, конечно, имели намерения или могли целить по гражданским, включая журналистов", - ответила Джен Псаки на вопрос, имеют ли США информацию о том, что кафиры специально убивают журналистов в Украине, ведь с 24 февраля их погибло минимум семеро.



По словам пресс-секретаря Белого дома, США ценят работу журналистов, которые во время войны сообщают правдивую и актуальную информацию, однако администрация США призвала американцев не находиться в зонах боевых действий ради их безопасности.

В Ирпене российские кафиры расстреляли корреспондента New York Times.

Fox News подтвердил смерть корреспондента в Украине. Вместе с ним погибла украинская журналистка.

В Киевской области погиб документалист и фотограф Макс Левин.

Под Мариуполем кафиры замучили украинского писателя и журналиста Евгения Баля.

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