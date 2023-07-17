Об этом он написал в телеграме .

"Враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков", – объясняет он.

Командующий отметил, что оперативная обстановка на Восточном направлении остается сложной, враг активно перекидывает под Бахмут дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.

Сырский посетил боевые бригады и встретился с командирами частей для корректировки планов и решения проблемных вопросов. Отдельно были отработаны и приняты необходимые решения по стабилизации обстановки на Лиманском направлении.