Оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении, - Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что россияне на Купянском направлении перешли в наступление
Об этом он написал в телеграме .
"Враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков", – объясняет он.
Командующий отметил, что оперативная обстановка на Восточном направлении остается сложной, враг активно перекидывает под Бахмут дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.
Сырский посетил боевые бригады и встретился с командирами частей для корректировки планов и решения проблемных вопросов. Отдельно были отработаны и приняты необходимые решения по стабилизации обстановки на Лиманском направлении.
- Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении.
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