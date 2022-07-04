Оккупанты переместили 17 вагонов с боеприпасами на железнодорожную станцию "Каланчак" в Херсонской области
Российские войска доставили из оккупированного Крыма в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.
- По состоянию на утро 4 июля войска РФ закрепляются в Лисичанске и Белогоровке, пытаются установить контроль над Богородичным, Мазановкой и Долиной, а также форсировали реку Северский Донец.
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