Оккупанты переместили 17 вагонов с боеприпасами на железнодорожную станцию "Каланчак" в Херсонской области

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

По состоянию на утро 4 июля войска РФ закрепляются в Лисичанске и Белогоровке, пытаются установить контроль над Богородичным, Мазановкой и Долиной, а также форсировали реку Северский Донец.

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