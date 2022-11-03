Оккупанты перекрыли жителям Херсона движение по реке Днепр, чтобы организовать военные перемещения
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсонской области враг продолжает обустраивать рубежи обороны вдоль областного центра
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты осознают, что не удержат правый берег, и убеждают население в эвакуации. Местные не поддаются на эти провокации, поэтому оккупанты перекрыли жителям Херсона движение по реке Днепр, чтобы организовать военные перемещения с правого берега на левый и обустроить там более мощную оборону", - отметила. Гуменюк.
По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг", Херсон нашпигован регулярными российскими войсками, которые переодеты в гражданскую одежду.
"Рубежи обороны Херсонщины укреплены врагом и наполнены так называемыми свежемобилизованными бойцами, но мы знаем и об их желании пополнять обменный фонд", - отметила Гуменюк.
- На территории временно оккупированной Херсонской области рашисты планируют вывезти в Россию частные солнечные электростанции. Также захватчики запретили жителям пользоваться лодками
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