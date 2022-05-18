Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В Запорожской области оккупанты активно проводят инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к оборонным действиям. На некоторых участках они пытаются продвинуться, однако получают мощный отпор и успокаиваются", - сказал Арефьев.



Спикер ОВА добавил, согласно данным СБУ, которая перехватывает разговоры оккупантов, они напуганы поставками нового оружия для украинского войска.



"Оккупанты завидуют, что у украинских воинов, в том числе тех, которые защищают Запорожское направление, есть "байрактары". Также они с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия для ВСУ", – рассказал он.



Арефьев добавил, что российские захватчики продолжают похищать людей на территории Запорожской области.

"По состоянию на 17 мая в заложниках оккупантов находятся около 280 человек, из них 163 человека освобождены, а 117 человек дальше находятся в неволе. Сразу подчеркну, если вы хотите, чтобы ваши близкие попали в списки на обмен, вам необходимо сообщить их данные по телефону горячей линии +0 800 503 508", – сказал он.

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