Оккупанты переходят к затяжной фазе войны, поэтому в Запорожской области осуществляют фортификационные работы, - пресс-секретарь ОВА
Спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев убежден, что российские захватчики готовятся к затяжной войне. На границах Запорожской области оккупанты готовятся при необходимости перейти к обороне своих позиций
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В Запорожской области оккупанты активно проводят инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к оборонным действиям. На некоторых участках они пытаются продвинуться, однако получают мощный отпор и успокаиваются", - сказал Арефьев.
Спикер ОВА добавил, согласно данным СБУ, которая перехватывает разговоры оккупантов, они напуганы поставками нового оружия для украинского войска.
"Оккупанты завидуют, что у украинских воинов, в том числе тех, которые защищают Запорожское направление, есть "байрактары". Также они с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия для ВСУ", – рассказал он.
Арефьев добавил, что российские захватчики продолжают похищать людей на территории Запорожской области.
"По состоянию на 17 мая в заложниках оккупантов находятся около 280 человек, из них 163 человека освобождены, а 117 человек дальше находятся в неволе. Сразу подчеркну, если вы хотите, чтобы ваши близкие попали в списки на обмен, вам необходимо сообщить их данные по телефону горячей линии +0 800 503 508", – сказал он.
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