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Оккупанты перегруппируют подразделения на Слобожанском направлении и планируют наступление, - Генштаб ВСУ

16 июля, 2022 суббота
19:09
война с Россией

На Слобожанском направлении россияне перегруппировывают военные подразделения с целью продвижения в направлении Славянска и Барвинкового

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ,

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвинково и Славянск.

Агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов районы населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкаские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвинково, Богородичное, Большая Комышеваха, Новониколаевка и Константиновка. Нанес авиаудары вблизи Мосьпанового и Богородичного.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация не изменилась. С целью сковывания действий украинских военных противник обстрелял позиции войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

  • С 24 февраля по 16 июля российские оккупанты потеряли около 38 140 рашистов, 1 677 танков, 687 БПЛА, 3 874 бронемашины и 162 крылатые ракеты.
  • Защитники Украины отразили атаки россиян возле населенных пунктов в Донецкой области и не позволили захватить территорию Углегорской ТЭС.

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