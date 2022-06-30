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Главная война с Россией Оккупанты перегруппировываются на Славянском направлении, имеют частичный успех в Лисичанске, – Генштаб

Оккупанты перегруппировываются на Славянском направлении, имеют частичный успех в Лисичанске, – Генштаб

30 июня, 2022 четверг
19:29
война с Россией

Российские захватчики вели штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, Тополевки и северной части Волчеяровки и Малорязанцевого

Об этом сообщили в оперативной информации от Генерального штаба ВСУ.

"На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода. В районах Тополевки и северной части Волчеяровки и Малорязанцевого имеет успех, удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти", – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе Соледара. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Враги вели штурмовые действия с целью взять под полный контроль Богородичное, но успеха не имели. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулько, Вернополье и Красной Поляне.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Татьяновка.

Все попытки наступательных и штурмовых действий кафиров в направлениях Николаевка – Спирное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно прекратили.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси используют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

"На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг осуществил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БпЛА в районе села Кисла Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы неподалеку от населенного пункта Олешня сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационных ударов недалеко от Прудянки и Одноробовки и ракетного удара по городу Харьков.

Попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили. Противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Также вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10".

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

"Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские оккупанты покинули остров Змеиный. Таким образом Одесчина полностью освобождена", - подчеркнули в сообщении генштаба.

  • Напомним, 30 июня Россия обстреляла Славянск кассетными снарядами, ранены 6 человек.
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