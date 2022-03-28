Оккупанты перегруппировываются и готовятся к возобновлению наступления, остается угроза привлечения в войну войск Беларуси, - оперативные данные Генштаба ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 12:00 28.03.2022.



По предоставленной информации, основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей и возобновлении наступательных действий.



В частности, враг осуществляет перегруппировку с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом оккупанты продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.



Кроме того, врагом идет подготовка и перемещение дополнительных подразделений ВС РФ для дальнейшего ведения боевых действий на территории Украины.

Речь идет о планируемой отправке военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток). Также врагом сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск), сроки готовности к командировке – май 2022 года.



На Волынском направлении отмечается наличие до четырех БТГр из состава ВС Республики Беларусь. Они привлечены к усилению и охране белорусско-украинской границы.

Известно также, что в Полесье враг осуществляет перегруппировку войск и отвод отдельных подразделений на территорию Беларуси для восстановления боеспособности.

Также в Гомельской области фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной.

Генштаб ВСУ не исключает возможности привлечения военных подразделений Беларуси к ведению боевых действий.



Противник продолжает блокаду города Чернигова. Гражданские объекты инфраструктуры под систематическим обстрелом.

Кроме того, оккупантами уничтожены мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.



В направлении Бровары оккупанты пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Однако они были остановлены активными действиями ВСУ.



По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава войск РФ очень низкое.

Так, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне.



В направлении Харьков наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить авиаудары по гражданской инфраструктуре.



В районе города Изюм противник действует силами отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой и 1 танковой армий и балтийского флота. Осуществляет перегруппировку с целью возобновления наступления на Славянск.



На Донецком направлении кафиры сосредоточили усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Солодкое. Россияне продолжают попытки взять Мариуполь.



За последние сутки враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

В Рубежном при поддержке артиллерии россияне пытаются закрепиться в северо-западной части города. Однако несут потери.

В Донецкой области враг предпринял несколько неудачных попыток взятия штурмом населенного пункта Нью-Йорк. Потерпел поражение.



Кроме того, в районе населённого пункта Марьинка противник провел штурмовые действия. Успеха не имел, понес потери.



В Мариуполе оккупантами продолжается продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск.



В Таврическом направлении российские подразделения на временно оккупированных территориях в Херсонской области проводят фильтрационные мероприятия по выявлению военнослужащих силовых структур Украины, участников АТО, общественных активистов. Изымают оружие и боеприпасы.



На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов. Имели место попытки произвести штурмовые действия в направлении населенного пункта Благодатное. Враг потерпел поражение.



Отдельные русские корабли вышли в закрытый район акваторий Черного и Азовского морей. Вероятно, планируется ракетные удары по объектам территории Украины.



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