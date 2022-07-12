Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В разведке Британии отмечают, что российские войска продолжают совершать небольшие территориальные завоевания в Донецкой области. В частности, РФ утверждает, что захватила контроль над Григоровкой в Бахмутском районе. Российские войска также продолжают штурм магистрали Е-40, соединяющей Донецк и Харьков в направлении городов Славянск и Краматорск.

"Россияне продолжают давление на украинские силы и одновременно перегруппируются для дальнейших наступательных действий, которые планируют возобновить в ближайшее время", - считают в британской разведке.

В то же время, там констатируют, что дефицит личного состава может заставить минобороны РФ перейти к нетрадиционному комплектованию. Это включает в себя мобилизацию заключенных для частной военной компании Вагнера.

"Если это правда, этот шаг указывает на трудности с замещением значительного количества потерь россиян", - пришли к выводу в разведке.

10 июля британская разведка предупредила, что российские кафиры пытаются установить контроль над трассой, соединяющей Донецк и Харьков.

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