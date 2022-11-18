Оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонщины, пытаются избежать ударов ВСУ

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.

"Наши подразделения продолжают стабилизационные мероприятия, закрепление на деоккупированных территориях, установление огневого контроля над транспортно-логистическими путями и дислокацией войск оккупантов на левобережье. Враг продолжает обустройство оборонных сооружений и рубежей, осуществляет передислокацию подразделений во избежание огневых поражений", - пишет "Юг".

Оккупанты также применяют беспилотники для уточнения позиций ВСУ и корректировки огня артиллерии.

17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.

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