Оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонщины, пытаются избежать ударов ВСУ
В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.
"Наши подразделения продолжают стабилизационные мероприятия, закрепление на деоккупированных территориях, установление огневого контроля над транспортно-логистическими путями и дислокацией войск оккупантов на левобережье. Враг продолжает обустройство оборонных сооружений и рубежей, осуществляет передислокацию подразделений во избежание огневых поражений", - пишет "Юг".
Оккупанты также применяют беспилотники для уточнения позиций ВСУ и корректировки огня артиллерии.
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