Оккупанты передислоцировали военную технику в жилые кварталы Мелитополя, - мэр Федоров

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"За последние полторы недели были уничтожены две военные базы. Одна из них была расположена вблизи Мелитополя, это бывший военный аэродром, а вторая находилась в пяти километрах от города, вблизи поселка Мирное, на которой также противник прятал свои боеприпасы. Ситуация сейчас осложняется тем, что кафиры передислоцировали свои силы и технику вблизи жилых кварталов. В 100 метрах от жилых домов стоит враждебное ПВО и артиллерия, и понятно, что так они планируют прикрываться нашими мирными жителями", - отметил мэр.



Иван Федоров добавил, что, к сожалению, эти взрывы осложнили жизнь в городе Мелитополь тем, что оккупанты массово берут в заложники наших активистов и горожан, также город блокировали на въезд и выезд на несколько часов, а было и в сутки.



"Следует отметить, что эти взрывы возымели действие и на коллаборантов, некоторые из них совсем исчезли, а некоторые придумали причины псевдонападений на себя, чтобы сбежать из Мелитополя. А сами гауляйтеры перестали появляться среди людей", - рассказал Федоров.

12 июля в Мелитопольском районе горела база воинской части МЧС, которую ранее захватили кафиры.

В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов

13 июля городской голова Иван Федоров рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе решисты стреляют в небо, чтобы запугать горожан.

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