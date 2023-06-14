Оккупанты перебросили в Бердянск 20 военных вертолетов, - "Схемы"

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Схемы", получивший спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня.

По состоянию на 13 июня на аэродроме находились не менее 27 вертолетов армии РФ, 20 из которых появились там недавно, судя по спутниковым снимкам за 31 мая.

Двое привлеченных "Схемами" авиаэкспертов помогли распознать модели вертолетов на аэродроме:

5 вертолетов Ка-52;

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

Фото: Радио Свобода

"Большинство вертолетов – это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя", – отметил в комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Военный эксперт Михаил Жирохов объяснил журналистам, что аэродром Бердянска оккупанты используют вероятно как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации, расположенных в оккупированном Крыму.

"Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск – "работа по заявкам" – невозможна", – сказал Михаил Жирохов.

Эксперт добавил, что переброшенные в Бердянск вертолеты россияне также могут использовать для экстренной эвакуации раненых, транспортировки войск и снаряжения.

12 июня ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине.

Минобороны сообщило, что ВСУ преуспевают в наступательной операции на Бердянском направлении и по состоянию на 13 июня взяли под контроль до трех квадратных километров, продвинувшись на расстояние от полукилометра до километра.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 13 июня наблюдалась активизация движения оккупантов через Мариуполь из Бердянска, а не наоборот.