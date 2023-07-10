Оккупанты перебросили к границе с Украиной снайперов-новичков
Российские оккупанты перебросили к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов для сдачи экзаменов в боевых условиях
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Таким образом, российские убийцы планируют проводить обучение вдоль границ Сумщины", - говорится в сообщении.
"Однако высока вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы", - добавили в ЦНС.
Что известно о ситуации на Сумщине
В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться.
"Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
3 июля россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины , а потерпев неудачу, открыли огонь по мирному населению. Погибли два гражданских человека.
Согласно сообщению Генштаба, опубликованному утром 10 июля, ночью и утром россияне обстреляли Эсманьскую, Краснопольскую, Хотинскую, Шалыгинскую общины. Также вчера, 9 июля, враг совершил два минометных обстрела Белопольской и Середино-Будской общин.
Учитывая интенсивность артобстрелов и работу вражеских ВРГ 10 июля Сумская ОВА приняла решение эвакуировать жителей приграничья . Речь идет о 5-километровой зоне у госграницы.
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