Оккупанты перебросили к границе с Украиной снайперов-новичков

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Таким образом, российские убийцы планируют проводить обучение вдоль границ Сумщины", - говорится в сообщении.

"Однако высока вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы", - добавили в ЦНС.

Что известно о ситуации на Сумщине

В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться.

"Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.

3 июля россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины , а потерпев неудачу, открыли огонь по мирному населению. Погибли два гражданских человека.

Согласно сообщению Генштаба, опубликованному утром 10 июля, ночью и утром россияне обстреляли Эсманьскую, Краснопольскую, Хотинскую, Шалыгинскую общины. Также вчера, 9 июля, враг совершил два минометных обстрела Белопольской и Середино-Будской общин.

Учитывая интенсивность артобстрелов и работу вражеских ВРГ 10 июля Сумская ОВА приняла решение эвакуировать жителей приграничья . Речь идет о 5-километровой зоне у госграницы.