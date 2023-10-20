Оккупанты перебрасывают технику из Луганска для наступления на Купянском направлении, - движение Атеш

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава России для наступления на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

В "Атеше" добавляют, что предпринимают все возможные действия, "чтобы оккупанты не доехали до линии фронта".

В частности, партизаны сообщают, что активно действуют и продолжают проводить в Луганске успешные диверсии, целью которых является повреждение и ликвидация российской техники и оборудования.

За прошедшую неделю партизаны движения "Атеш" ликвидировали 3 грузовика "Урал", 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые уже "не смогут больше быть использованы по назначению".