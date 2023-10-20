Оккупанты перебрасывают технику из Луганска для наступления на Купянском направлении, - движение Атеш
Российская армия активно перекидывает технику и войска из Луганска на Купянское направление для проведения наступательных операций
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
"Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава России для наступления на Купянском направлении", - говорится в сообщении.
В "Атеше" добавляют, что предпринимают все возможные действия, "чтобы оккупанты не доехали до линии фронта".
В частности, партизаны сообщают, что активно действуют и продолжают проводить в Луганске успешные диверсии, целью которых является повреждение и ликвидация российской техники и оборудования.
За прошедшую неделю партизаны движения "Атеш" ликвидировали 3 грузовика "Урал", 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые уже "не смогут больше быть использованы по назначению".
- 19 октября Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.73Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное