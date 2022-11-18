Об этом сообщили в facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что с целью наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал это у себя в facebook .

"Таки перебрасывают к нам. Оккупанты перемещают подразделения из Херсона на Луганщину", - говорится в сообщении.

18 ноября стало известно, что российское командование может перебросить часть выведенных из Херсона войск для усиления группировки, атакующей Бахмут Донецкой области.

В течение пятницы, 18 ноября, враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

18 ноября стало известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и железнодорожный мост.

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