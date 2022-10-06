Об этом сообщает АО "Харьковгаз".

Специалисты Харьковгаз приступили к обследованию газопроводов среднего давления в селе Красная Гусаровка Балаклейской общины. Диагностику проводят после проверки трасс расположения газовых сетей саперами ГСЧС.

Для обследования первых 100 метров газопровода пришлось обезвредить 104 мин.

Разминирование трасс газопроводов высокого давления в Чкаловском позволило обнаружить места разрыва труб. Оккупанты перебили газопровод высокого давления и заминировали его для невозможности проведения ремонта. Таким образом, рашисты планировали оставить людей без газа. В настоящее время газовики ремонтируют поврежденную агрессором трубу.

2 октября, автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову в Балаклею Харьковской области, взорвался на мини, водитель скорой с 1501 года бригады Кононенко Александр погиб.

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