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Война с Россией: хроника
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Оккупанты перебили газопровод высокого давления возле Светлодарска и обстреляли села, - председатель Донецкой ОВА

10 мартa, 2022 четверг
19:21
война с Россией

Вблизи Светлодарска в Донецкой области российские оккупанты 10 марта перебили газопровод высокого давления, в результате чего возник пожар. Захватчики также обстреляли мирные села

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV.

"У Светлодарска россияне перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики скоро выяснят, каким образом и как быстро удастся его восстановить", - сообщил Кириленко.

Также по его словам, незадолго до этого российские войска нанесли удар по селу Рубцы Лиманской громады. Там разрушена котельная в школе и несколько домов, выбило окна в детском саду.

Кроме того, днем в результате обстрелов был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе.

"Несмотря на постоянные обстрелы, в области тщательно работают ремонтные бригады. Мы полностью восстановили электроснабжение Светлодарска, Новоселовки и Александрополя. За исключением трех улиц на окраине, электричество вернули и в Новолуганское. Идут работы в Луганском. Без электричества и воды остается Мироновка, нет возможности начать ремонт", – добавил глава ОВА.

  • Напомним, российские захватчики рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом вооруженные силы Украины.

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