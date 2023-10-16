Оккупанты отрабатывают тактику комбинированных ударов, чтобы пробить систему ПВО Украины, - эксперт Defense Express Рябых
Эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что российские оккупанты отрабатывают тактику комбинированных ударов, чтобы пробить систему ПВО Украины
Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".
Комментируя последнюю российскую атаку по Украине, эксперт отметил, что ракеты Х-59 - тактические ракеты и имеют определенные ограничения по применению в связи с тем, что достаточно мал радиус действия.
"Хотя если говорить сейчас о современных модернизациях модели как Х-59МК-2, то она уже летит на почти 300 км. И в принципе это достаточно серьезная ракета и они применяются где-то с апреля 2022 года, и в первую очередь они тогда начали применяться против гражданской инфраструктуры, в том числе портовой, а также зерновые терминалы в Кировоградской области", – рассказал он.
Рябых отметил, что "это достаточно чувствительная ракета", потому что она может иметь головку до 300 кг и поражать достаточной существенные цели.
"Что касается залпа - определенные трудности возникают у противника в связи с тем, что необходимо организованно использовать в составе авиационного подразделения, все-таки ограничивающегося глубоко эшелонной ПВО. Однако, здесь мы говорим о том, что сейчас известно о том, что эти ракеты применялись именно в составе комплексного авиационного удара в который входили помимо Х-59, другой тип ракет и большое количество беспилотных аппаратов, поэтому можно констатировать, что противник отрабатывает тактику комбинированных ударов и совершенствует ее, чтобы иметь возможность пробить систему ПВО Украины", - подчеркнул эксперт .
- Напомним, что 16 октября во время ночной атаки кафиров в понедельник, 16 октября, силы противовоздушной обороны уничтожили 2 из 5 выпущенных ракет Х-59 и 11 из 12 вражеских беспилотников Shahed.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.36 Покупка 37.36Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.51Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное