Оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



По его словам, по состоянию на 18 марта оккупанты перестали удерживать в заложниках Виктора Терещенко, которого похитили с его рабочего места день назад. В настоящее время Терещенко находится в больнице.



"Виктор Николаевич молодец, горой стоящий за громаду и защиту национальных интересов", - прокомментировал Синегубов.

Кроме того, глава сообщил о том, что захватчики снова помешали проведению гуманитрной помощи по "зеленым коридорам" в город Изюм.



В ответ на это Харьковская ОГА решила сделать в ближайших населенных пунктах логистические центры и доставлять жителям провизию с помощью волонтеров.

"Очередной раз спасибо всем, кто, несмотря на обстрелы, обеспечивает громады самым необходимым. Вы - Герои!" – добавляет Синегубов.

Напомним, в Харьковской области 17 марта российские оккупанты похитили главу ОТГ.

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