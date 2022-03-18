Оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады
Российские захватчики отпустили поселкового голову Великобурлукской громады Виктора Терещенко, сейчас он находится в больнице
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, по состоянию на 18 марта оккупанты перестали удерживать в заложниках Виктора Терещенко, которого похитили с его рабочего места день назад. В настоящее время Терещенко находится в больнице.
"Виктор Николаевич молодец, горой стоящий за громаду и защиту национальных интересов", - прокомментировал Синегубов.
Кроме того, глава сообщил о том, что захватчики снова помешали проведению гуманитрной помощи по "зеленым коридорам" в город Изюм.
В ответ на это Харьковская ОГА решила сделать в ближайших населенных пунктах логистические центры и доставлять жителям провизию с помощью волонтеров.
"Очередной раз спасибо всем, кто, несмотря на обстрелы, обеспечивает громады самым необходимым. Вы - Герои!" – добавляет Синегубов.
- Напомним, в Харьковской области 17 марта российские оккупанты похитили главу ОТГ.
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