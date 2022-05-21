Оккупанты отпустили похищенного сотрудника Общественного Алексея Воронцова
Во временно оккупированном Херсоне военные РФ освободили из плена инженера Общественного Херсон Алексея Воронцова
Об этом пишет Общественное Херсон.
По данным издания, в настоящее время мужчина находится дома.
"Военные РФ отпустили инженера Общественного Херсон Алексея Воронцова. Он жив и находится дома, сообщила его жена", - говорится в сообщении.
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