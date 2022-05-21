Оккупанты отпустили похищенного сотрудника Общественного Алексея Воронцова

Об этом пишет Общественное Херсон.

По данным издания, в настоящее время мужчина находится дома.

"Военные РФ отпустили инженера Общественного Херсон Алексея Воронцова. Он жив и находится дома, сообщила его жена", - говорится в сообщении.

16 мая военные РФ похитили из собственного дома инженера Общественное Херсон.

В Херсоне россияне увеличили количество блокпостов и усилили патрулирование. Также военные РФ заблокировали все выезды на подконтрольную Украине территорию.

Укрзализныця поделилась видео, где украинские партизаны повесили на здании железнодорожного вокзала в Херсоне флаг Украины.

В оккупированном Херсоне похищают жителей с проукраинской позицией.

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